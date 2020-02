‘Realizzo 60% promesse e mi candido’

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – “Non ho la presunzione di dirlo adesso, voglio vedere se in questi tre anni riuscirò a fare almeno il 60% delle cose per le quali ho chiesto e ho ottenuto il consenso dei siciliani”. Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a “L’Intervista” di Maria Latella su Sky TG24 ha risposto così a una domanda sulla sua ricandidatura nel 2022.

Il governatore ha parlato anche dei 5 stelle. “Guardo con grande rispetto al dibattito interno al M5s all’Assemblea siciliana. Sono convinto che in un momento cosi difficile per la Sicilia anche chi è stato costretto all’opposizione debba avvertire la necessità di lavorare per la Sicilia. L’etica della responsabilità dovrebbe indurre chi sta all’opposizione a vigilare e controllare ma anche a condividere le buone idee”.