Confezionava marijuana nella villa di Pedara

PEDARA (CATANIA) – I carabinieri di Trecastagni, con l’ausilio dell’unità cinofila della stazione militari dell’Arma di Sigonella, hanno arrestato un 27enne per spaccio di droga.

Nella villa in cui abita in via Menotti a Pedara, grazie al fiuto del pastore tedesco Enko, sono stati trovati e sequestrati 650 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, del materiale utilizzato per confezionare dosi e 400 euro, ritenuti provento della vendita di droga.

Il 27enne, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.