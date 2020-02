Catania: operai in azione ancora prima del rientro di Sant’Agata. VIDEO

CATANIA – Subito al lavoro le squadre del Comune di Catania per rimuovere la cera di Sant’Agata dalle strade. Gli interventi di pulizia sono cominciati quando ancora la patrona non è rientrata definitivamente in cattedrale.

Gli operai hanno usato le macchine e il fuoco. Nei giorni precedenti l’accumulo della cera era stata oggetto di polemiche e contestazioni nei confronti dell’amministrazione e del Comitato per la festa agatina.