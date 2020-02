Ad Acireale il primo parto indolore

Share Tweet Whatsapp Email

ACIREALE (CATANIA) – È stata eseguita all’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, la prima procedura di parto indolore su una paziente, primipara, che ha avuto una bambina.

Il servizio di partoanalgesia è attivo anche negli ospedali di Bronte, Caltagirone e Biancavilla e si colloca nella cornice più generale del “percorso nascita”. Richiede un cambiamento organizzativo interno con la partecipazione e il contributo degli operatori delle Unità operative di Anestesia e Rianimazione, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria.

“È un importante traguardo raggiunto – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza. Con il parto indolore vogliamo aiutare le donne a vivere in modo più sereno, confortevole, concentrato e in piena sicurezza questo straordinario momento”.

La partoanalgesia non si propone come alternativa al parto naturale, ma è un’opportunità che la medicina offre alla donna per compiere una libera scelta e per realizzare, con la sedazione del dolore, un maggior grado di consapevolezza e di partecipazione all’evento. L’analgesia per il travaglio e per il parto vaginale è ottenuta attraverso il metodo dell’analgesia peridurale. E la tecnica ritenuta più completa ed efficace nel ridurre il dolore in corso di travaglio. Può essere richiesta in qualsiasi momento del travaglio attivo, indipendentemente dalla dilatazione cervicale.