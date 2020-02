Spaccio a San Cristoforo: due arresti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per spaccio Alessandro Caltabiano e Giancarlo Manfredi. I militari nel corso di un controllo antidroga nel quartiere di San Cristoforo hanno notato i due, all’incrocio tra la via Della Concordia e la via Cordai, che cedevano dosi di marijuana e cocaina ad alcuni giovani.

Intervenuti immediatamente, li hanno ammanettati. Dalla perquisizione sono stati trovati 110 euro provento dello spaccio. I due arrestati, dopo il rito direttissimo, sono stati portati nel carcere di Catania Piazza Lanza.