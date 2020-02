Sant’Agata torna tra i suoi devoti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Secondo giorno di festa a Catania per Sant’Agata. Stamattina con la messa dell’aurora e l’uscita del busto reliquiario i devoti riabbracciano la patrona. Prende il via dunque il giro esterno per la città.

“Carissimi concittadini di Sant’Agata, puntuali all’appuntamento siamo qui ad accogliere con emozione, gioia ed entusiasmo, ancora una volta, le amatissime e veneratissime reliquie della nostra Santa patrona – ha detto monsignor Barbaro Scionti, parroco della cattedrale, nel suo discorso -. Iniziamo tra poco un cammino che, insieme con Agata, toccherà vari luoghi della città, strade, piazze, quartieri che pullulano di persone in trepidante attesa”.

“Attraverso il segno delle sue reliquie Agata è con noi e per noi prega il buon Dio. Al Signore Sant’Agata chiede che la nostra vita, come è stata la sua, sia ricca di coraggiosa intraprendenza, capace di farci pregustare quella felicità e libertà che si riceve rimanendo fedeli al servizio del Signore, Crocifisso e Risorto, fedeli al Vangelo che è lampada ai nostri passi e luce per il nostro cammino”.

“Abbiamo sete di felicità, sete di libertà: chi è libero è felice! EAgata ci insegna che “la massima libertà e nobiltà sta qui: nel dimostrare di essere servi di Cristo”. Ecco la via: servire Gesù, Crocifisso e Risorto, essere e dunque vivere da suoi discepoli le scelte piccole e grandi della vita quotidiana, facendo attenzione a non cadere nelle trame di una falsa libertà e felicità che ci confonde”.

“Sant’Agata ci mette in guardia: fate attenzione a non lasciarvi ingannare da false promesse di bene, di felicità, di libertà, che in realtà vi rendono schiavi, vi sottomettono a chi vuole usare le persone solo per interesse”.

I FUOCHI DELLA “SIRA ‘O TRI”. Ieri sera il concerto e lo spettacolo dei fuochi in piazza Duomo, sempre più blindata per motivi di sicurezza. Lo show con inni e musiche classiche in onore della patrona catanese corredato da fuochi d’artificio è iniziato con circa venti minuti di ritardo, proprio per garantire sicurezza alla folla di spettatori.



LA CARROZZA DEL SENATO. “Una grandissima emozione che si rinnova, salire sulla carrozza del senato cittadino in una festa che ogni anno diventa più grande e più bella e che viviamo con grande senso di responsabilità – ha detto il sindaco Pogliese -. Sant’Agata ci protegge e con lei vogliamo migliorarci per dare il buon esempio alle giovani generazioni, come abbiamo fatto con la Candelora D’Oro assegnata ai vigili del fuoco, davanti a una folla che forse mai in passato si era vista”.



Pogliese è salito sulle “berline” che da 69 anni accompagnano il primo cittadino e gli amministratori comunali nell’offerta della cera alla Santa patrona Agata, nella chiesa di San Biagio in piazza Stesicoro.

Nella prima berlina oltre al sindaco Salvo Pogliese, hanno preso posto il segretario generale Rossana Manno, il presidente dei comitato dei festeggiamenti Riccardo Tomasello, il presidente onorario del Comitato Luigi Maina, il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione e l’assessore Barbara Mirabella.

Nella seconda carrozza, invece, sono saliti il vicesindaco Roberto Bonaccorsi, gli assessori Pippo Arcidiacono, Michele Cristaldi, Ludovico Balsamo e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.