Catania: una rapina va a segno, l’altra no

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il 24enne Salvatore Platania per rapina a una farmacia e tentata rapina a un supermercato di Catania, entrambe consumate con un coltello lo scorso 8 gennaio 2020.

Dalle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali e dalla preziosa collaborazione delle vittime, è stato possibile identificare il giovane rapinatore.

In particolare, in occasione della rapina in farmacia, il sistema di videosorveglianza ha ripreso sia Platania, che ha agito a volto scoperto armato di coltello, sia l’auto utilizzata per allontanarsi dopo la rapina.

Platania, seguendo lo stesso modus operandi, ha tentato di rapinare anche un supermercato, nella speranza di maggiori incassi; la ferma opposizione di un dipendente ha fatto desistere il giovane.