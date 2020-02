Catania . Una pistola e un fucile trovati dalla polizia in una palazzina a Librino

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Una pistola cal. 7,65 munita di due caricatori e sette proiettili, e un fucile cal. 12 del tipo doppietta, con 39 proiettili, sono stati sequestrati da agenti della polizia a Catania.

Le armi sono state trovate da personale delle Volanti della Questura tra materiale di risulta in una terrazza di una palazzina di viale Moncada, nel popoloso rione di Librino. Sono state avviate indagini per accertarne chi le avesse in uso e la loro destinazione.