Tre arresti dei carabinieri nel Catanese

Militari in azione a Motta Sant’Anastasia, Paternò e Giarre

CATANIA – Tre arresti dei carabinieri nella provincia di Catania.



I militari di Motta Sant’Anastasia, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 26enne Kevin Bonfiglio. Il giovane era stato più volte sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione nelle ore notturne che ne hanno determinato l’aggravamento ponendolo agli arresti domiciliari.



I carabinieri di Paternò, in esecuzione di un ordine di aggravamento della misura cautelare emesso dal gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 40enne Giuseppe Laudani.

L’uomo si era reso più volte responsabile della violazione della misura cautelare ed è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.



I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 20enne Daniele Mancuso per evasione dai domiciliari. Il giovane, nonostante fosse agli arresti domiciliari da settembre dello scorso anno, aveva ben pensato di concedersi stanotte qualche distrazione fuori da casa. E’ stato riconosciuto e bloccato dai militari in via Callipoli.