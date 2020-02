Marocchino tenta di rapinare connazionale

Catania . Aggressione in piazza Verga per rubare soldi e telefonino: quarantenne bloccato con una tronchesina ancora sporca di sangue

CATANIA – Sabato scorso la polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato marocchino Abderrahim Kasimi, 40 anni, per tentata rapina aggravata. Intorno alle 21, in seguito a una segnalazione arrivata al 112, gli agenti sono intervenuti in piazza Verga, dove era stata segnalata una rapina appena consumata.

I poliziotti hanno subito notato un individuo con una vistosa ferita da arma da taglio al volto e un altro soggetto che tentava di allontanarsi. Quest’ultimo è stato immediatamente bloccato dagli agenti i quali lo hanno trovato in possesso di una piccola tronchesina con le lame ancora sporche di sangue.

L’aggressore marocchino pochi minuti prima aveva intimato a un connazionale di consegnargli il denaro e il telefonino e, al suo rifiuto, lo ha colpito con un fendente al volto.