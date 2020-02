La carrozza del Senato apre la festa

A Catania le celebrazioni per Sant’Agata entrano nel vivo: cerimonia in municipio e processione per l’offerta della cera (VIDEO). Stasera diretta da piazza Duomo per lo spettacolo di fuochi e musica

VIDEO – Pogliese: “Festa sempre più occasione di promozione per Catania”