Lavoro nero e gioco illegale, blitz a Librino

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Continuano i controlli della Polizia contro l’illegalità diffusa, in particolare nel popoloso quartiere di Librino. Una donna di 44 anni, moglie di un detenuto e madre di un ragazzo di 15 anni, è stata denunciata per truffa aggravata ai danni dello Stato per il percepimento indebito di erogazioni pubbliche, sfruttamento del lavoro minorile e interruzione della scuola d’istruzione dell’obbligo.

Controlli a tappeto anche per lo sfruttamento del lavoro minorile con un’altra donna che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. Scoperti anche luoghi dove si esercitavano scommesse abusive e gioco non regolamentato dalla legge. Un pregiudicato aveva allestito una sala giochi all’interno di una bottega di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari.

Durante l’intervento di polizia sono stati sorpresi numerosi soggetti intenti a giocare a carte con vincita finale in denaro, alcuni “clienti” sono riusciti a dileguarsi. L’immobile è stato sequestrato penalmente assieme alle carte da gioco e il denaro rinvenuto. L’azione della polizia prosegue incessantemente per garantire il contrasto dell’illegalità diffusa.