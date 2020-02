La Candelora d’oro 2020 ai Vigili del fuoco

Catania . E’ il primo passo per l’intitolazione di una strada o una piazza ai pompieri caduti in servizio. Barbagallo: “E’ un onore, ma vogliamo aiuti concreti e più risorse”

CATANIA – La Candelora d’Oro 2020 assegnata ai Vigili del fuoco di Catania. E’ il primo passo per dedicare una piazza o una strada della città ai tre pompieri Vincenzo Lima, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico) che hanno perso la vita in servizio. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania in primo piano tra impegno, dedizione e soccorso nonostante le continue emergenze, l’ultima il crollo del palazzo di via Castromarino.

“E’ un grande onore per tutti noi ricevere questo importante riconoscimento e di questo vogliamo ringraziare il sindaco di Catania, Salvo Pogliese e tutti coloro che ogni giorno ci dimostrano il loro affetto e ammirazione – rivela Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb Vigili del Fuoco Sicilia – ovviamente guardiamo avanti e lavoriamo affinché le promesse in termini di nuove risorse e strutture siano mantenute. Qualcosa si muove, ma non bisogna mai abbassare la guardia”.