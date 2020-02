Share Tweet Whatsapp Email

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Una donna è morta nell’incendio in un appartamento di San Giovanni La Punta, al secondo piano della palazzina di via Taormina 6. In casa intorno alle 15 c’erano marito e moglie, entrambi di 72 anni.

L’uomo all’arrivo delle due squadre dei pompieri era già fuori, è stato ricoverato con ferite e ustioni. La donna è stata trovata all’interno dell’abitazione semi carbonizzata. I carabinieri indagano.