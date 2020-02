In viaggio per Catania e mollati dal pullman: scattano i risarcimenti di Flixbus

Il Codacons: “Una vittoria clamorosa per i passeggeri”

CATANIA – “Clamorosa vittoria del Codacons in favore degli utenti”. La società di trasporti Flixbus ha infatti accolto l’esposto dell’associazione dei consumatori, comunicando la volontà di risarcire i 121 passeggeri che lo scorso 21 dicembre sono stati lasciati a terra da un pullman dell’azienda a causa del superamento del monte ore degli autisti.

L’autobus era in viaggio da Milano a Catania: improvvisamente tutti sono stati fatti scendere nei pressi di Vibo Valentia e abbandonati in strada, senza alcun tipo di assistenza da parte della società. Alla base del grave disservizio il superamento del monte ore da parte degli autisti dell’azienda, che non consentiva loro di proseguire il viaggio.

Oggi la società ha accolto la richiesta del Codacons, inviando una formale comunicazione all’associazione in cui si legge: “Esprimiamo anzitutto il nostro rammarico per quanto accaduto e, al fine di poter procedere ai relativi indennizzi, siamo a chiederVi cortesemente di volerci fornire la lista dei passeggeri che si sono a Voi rivolti per la tutela dei loro diritti”.

Per il segretario nazionale Francesco Tanasi è “una vittoria importante. Invitiamo tutti coloro che lo scorso 21 dicembre si trovavano a bordo del mezzo a rivolgersi alla nostra associazione per fornire i dati utili ai fini dei dovuti indennizzi inviando una mail all’indirizzo sportello@codaconsicilia.it”.