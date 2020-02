E’ una domenica con data palindroma

Share Tweet Whatsapp Email

Non succedeva da quasi mille anni, dall’11 novembre 1111: oggi 2 febbraio 2020, giorno della Candelora, sarà anche una data palindroma. In tutto il mondo i numeri che indicano il giorno, cioè, si potranno leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra. 02.02.2020, in un modo o nell’altro non cambierà la sostanza. “Palindromo” è un verso, una frase, una parola, una cifra che letta in senso inverso mantiene immutato il significato. Ad esempio, “Anna” è un nome palindromo.

Nella nostra lingua ci sono parecchie frasi palindrome: la più nota è “i topi non avevano nipoti”, che si può leggere senza problemi anche al contrario. Curiosamente non ci saranno più altre date palindrome se non dopo l’anno 3000: la prima sarà il 10 marzo del 3001, cioè il 10.03.3001.

Per pura coincidenza questa data cadrà in una delle feste centrali del calendario religioso per i cristiani, la Candelora. Oggi poco celebrata dalle giovani generazioni, ma che ha un significato simbolico molto profondo. Si tratta, infatti della “festa della luce”, in onore a Gesù Cristo “luce del mondo”, giorno in cui per secoli è stata consuetudine benedire delle candele.