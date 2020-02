Svalutati, inascoltati e depotenziati: l’annus horribilis della magistratura siciliana

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Quello “che si è concluso” è stato” “un ‘annus horribilis’ per la magistratura, avendo avvenimenti recenti e che hanno avuto grande eco nell’opinione pubblica, riproposto il dibattito sui valori morali e sui principi costituzionali che sorreggono l’indipendenza della magistratura”. Queste le parole del presidente della Corte d’appello Giuseppe Meliadò nella relazione inaugurale dell’anno giudiziario di Catania.

“L”annus horribilis’ della magistratura italiana – ha rilevato – può costituire solo un’occasione di rammarico per quel che è avvenuto oppure un’occasione di miglioramento per riconoscere i meriti e rimuovere le crepe del sistema. La scelta tra queste alternative sta tutta nella capacità di seria riforma che sapranno esprimere le istituzioni, nella volontà, in altri termini, di superare la tendenza ampiamente praticata al mero dileggio o alla apologetica difesa dell’esistente. Su questi temi il dialogo e l’azione comune tra la magistratura e l’avvocatura sono, comunque, l’unica via praticabile”.

Agitazione a Messina, dove in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario gli avvocati del Distretto della Corte di appello hanno scelto di assistere alla cerimonia senza indossare la toga, “in segno di protesta e di dissenso nei confronti di chi non ascolta la voce dell’avvocatura sulla riforma che ha inciso sul decorso del termine di prescrizione del reato. Oggi il codice affida ai tempi del processo alla responsabilità della magistratura, prima inquirente e poi giudicante, ma solo un confronto reale e costruttivo con l’avvocatura avrebbe potuto consentire al Ministro di comprendere le ragioni reali della violazione delle norme sul giusto processo”.

Michele Galluccio, presidente della Corte di appello, ha sottolineato che “gli organici dei tribunali di Messina, Barcellona P. G. e Patti sono stati complessivamente ridotti di 5 unità, in conseguenza della enunciata scelta di politica di rafforzare le aree del Nord e in particolare del Nord-est. Il distretto di Messina è stato quello più penalizzato in Italia. La sottrazione di risorse al Sud, economicamente depresso, per sopperire alle esigenze di sviluppo del Nord, ha significato l’accentuazione del divario tra le diverse parti del paese”.

A Palermo l’intervento dell’ex pm Nino Di Matteo, ora componente del Csm: “Il Consiglio superiore della magistratura – ha detto – deve voltare pagina. Quel che è venuto alla luce dall’inchiesta di Perugia deve indignarci, ma non può sorprenderci perché è la fotografia nitida di una patologia grave che si è diffusa come un cancro e che ha portato allo strapotere delle correnti e al collateralismo con la politica, logiche che hanno allontanato l’organo di autogoverno dagli scopi per cui la Costituzione lo aveva previsto”.

Parole dure anche a Caltanissetta. “La storia giudiziaria di questa città narra di processi su tante morti eroiche di servitori dello Stato legate da un comune filo rosso – ha detto il presidente della Corte d’appello Maria Grazia Vagliasindi -. È una lunga scia di sangue quella che ha impegnato la giurisdizione nissena ed è qui a Caltanissetta che è stato celebrato il primo processo Chinnici e i processi sulle stragi Falcone e Borsellino. Questa è storia giudiziaria e di tale storia è per competenza processuale intrisa la giurisdizione nissena che, già per tale profilo, è legittimata a pretendere un aumento di organico, un sostegno più efficace sotto il profilo delle risorse amministrative, un’investigazione che si possa avvalere dei più sofisticati strumenti”.