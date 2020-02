Caltagirone, crolla vecchia palazzina

Cede parte di un’abitazione in via Lesina, in centro storico. Il primo piano era disabitato, soccorse due persone rimaste bloccate su un ballatoio. FOTO

CALTAGIRONE (CATANIA) – Crollo parziale di una vecchia palazzina in via Lesina nel centro storico di Caltagirone.

In azione due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e del distaccamento di Caltagirone, supportate dalle Squadre Usar (Urbano Search and Rescue) e Unità Cinofile sempre dei vigili del fuoco.

Si tratta di una palazzina in muratura a due piani fuori terra. Il primo piano era disabitato e non ci sono segnalazioni di persone ferite o non rintracciabili.

Si sta procedendo, comunque, a effettuare tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di persone rimaste coinvolte nel crollo.

Due persone rimaste bloccate su un ballatoio sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco intervenuti e consegnati all’assistenza dei sanitari presenti sul posto. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.