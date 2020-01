Sorpreso in via Plaia a spacciare cocaina

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Vincenzo Napoli, 58 anni, e denunciato P.A., il primo per spaccio di cocaina e il secondo per detenzione e spaccio di marijuana.

Nella zona del “Tondicello della Plaia”, i Falchi hanno sorpreso in via Plaia il pluripregiudicato Napoli, una loro “vecchia conoscenza”, mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente catanese.

Nel secondo caso, invece, gli agenti sono venuti a conoscenza che P.A., già arrestato pochi giorni fa per spaccio di droga e per questo agli arresti domiciliari, stava continuando a spacciare in casa.

I Falchi hanno quindi fatto irruzione nell’appartamento del sospettato nel quartiere San Cristoforo per una perquisizione domiciliare, trovando 7 dosi di marijuana, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. L’uomo è stato nuovamente denunciato.