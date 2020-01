Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Piazza Dante hanno denunciato un catanese di 49 anni ritenuto responsabile di furto aggravato secondo l’accusa avrebbe rubato una Vespa 50 Special di colore blu restaurata da un anziano di 71 anni in via Palermo. Il mezzo è stato ritrovato nel rione San Cristoforo nei pressi del cosiddetto “Tondicello” ovvero la Piazza Caduti del Mare, sul marciapiede di via Della Concordia.

Sentitosi braccato, il ladro si è presentato spontaneamente in caserma in sella al mezzo rubato giustificandosi del furto compiuto per far fronte alle proprie difficoltà economiche. La Vespa è stata riconsegnata all’incredulo proprietario che si è complimentato con i carabinieri per la tempestività e l’impegno da essi profuso.