Spaccio con lancio di cocaina dal balcone

Catania . Coppia di pusher sorpresa in via Ustica a vendere cocaina

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato Stefano Lanzafame, pregiudicato di 32 anni, e Alfredo Mantia, 56 anni, anche lui pregiudicato, per spaccio di cocaina.

Durante controlli antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo, gli agenti in via Ustica, una delle principali piazze di spaccio del quartiere popolare, hanno visto Mantia lanciare dosi di cocaina dal balcone di una palazzina in direzione di Lanzafame il quale, operando invece come pusher su strada, una volta ricevute le dosi di cocaina dal complice al balcone, le consegnava ai vari acquirenti.

Sequestrati in tutto 5 dosi di cocaina e 370 euro, oltre a materiale di confezionamento della sostanza stupefacente. I due pusher sono stati posti agli arresti domiciliari.