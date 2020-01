Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 33enne Gaetano Gandolfo. Dovrà espiare la pena di un anno e 7 mesi di reclusione per un furto commesso a Catania nel luglio del 2005. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.