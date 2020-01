Due rapine in quattro giorni: arrestato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Simone Spanò, 37 anni, per due rapine a un distributore di carburante (il 26 ottobre 2019) e a una gioielleria (il 30 ottobre 2019).

In entrambi gli episodi, la Squadra Antirapine ha lavorato sulle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza dei due esercizi commerciali la cui analisi, con la collaborazione delle vittime, ha reso possibile l’identificazione di Spanò.

Nel primo caso, infatti, il sistema di videosorveglianza ha ripreso, oltre al rapinato che ha agito a volto scoperto, un parziale della targa della macchina utilizzata per compiere la rapina. I poliziotti sono poi riusciti a risalire alla targa completa e che la Fiat 500 X utilizzata da Spanò era una macchina a noleggio il cui contratto era stato da lui stesso sottoscritto nei giorni precedenti.

In occasione della rapina in gioielleria, invece, Spanò, fingendo di essere un cliente interessato all’acquisto di preziosi, si è fatto aprire la porta e, una volta dentro, ha puntato la pistola al gioielliere, intimandogli di non muoversi. Nel frattempo, un complice travisato si è impossessato dei gioielli in oro custoditi nelle vetrine interne.

L’analisi dei filmati estrapolati dalla gioielleria, comparati con quelli della rapina al distributore di carburante di qualche giorno prima, non ha lasciato dubbi sull’identificazione di Spanò.