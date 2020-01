Nascondeva fucile a canne mozze in cucina

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato il 54enne Carmelo Sanfilippo, carrozziere con officina nella zona industriale di Catania, per detenzione di arma clandestina, ricettazione e furto.

I militari, in seguito a segnalazione, hanno fatto irruzione in casa del 54enne nel quartiere Pigno. Dopo un primo iniziale momento di sbigottimento Sanfilippo, complice anche la presenza della moglie e della figlia ovviamente allarmate, comprendendo che per lui non ci sarebbe stata alcuna scappatoia, ha preferito collaborare con i carabinieri.

Recatosi in cucina, ha asportato un pezzo della zoccolo del pavimento dove, in una cavità, era stata nascosta una borsa con un fucile a canne mozze, con il calciolo ridotto e i contrassegni matricolari illeggibili.

In più, a un successivo controllo dei militari con l’ausilio di tecnici dell’Enel, è stato certificato che l’abitazione era stata allacciata abusivamente alla linea elettrica pubblica.

L’arma nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per stabilirne l’eventuale utilizzo in episodi criminosi. Sanfilippo è stato portato nel carcere di Catania Piazza Lanza.