Elvis, che acquisto per la polizia di Catania

CATANIA – Si chiamano Elvis, Maui e Sky. Con l’aiuto dei cani, uno dei quali appena arrivato in squadra, la polizia di Catania ha scovato droga nei quartieri periferici della città.

A San Giovanni Galermo, esattamente in via capo Passero, i cani antidroga hanno permesso di ritrovare, ben nascosti all’interno di uno stabile, 75 involucri di marijuana, già pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di 75 grammi.

Operazione analoga è stata effettuata nel quartiere Librino: i poliziotti, grazie al fiuto di Elvis, un pastore belga nuovo acquisto della squadra cinofili, hanno sequestrato circa 18 grammi di marijuana, oltre a due bilance e altro materiale utile al confezionamento.

Sempre nel quartiere Librino è toccato al pastore belga Maui e al pastore tedesco Sky entrare in azione in un piazzale di via Biagio Pecorino: grazie al loro fiuto, infatti, gli agenti hanno trovato una busta di cellophane con 20 grammi di marijuana e, poco distante, sotto numerosi detriti, uno straccio al cui interno erano conservati 10 proiettili calibro 7,65.