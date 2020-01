Accoltella il vicino e tenta di arrotarlo

Palagonia . Lite per il parcheggio dell’auto: 38enne in fuga catturato in un casolare

Share Tweet Whatsapp Email

PALAGONIA (CATANIA) – La scorsa notte i carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 38enne Tommaso Fagone per tentato omicidio. Ieri sera in via Anzalone in seguito a una discussione nata per il parcheggio di un’auto, Fagone ha estratto un coltello e ha sferrato diversi fendenti al vicino di casa 38enne.

L’aggressore, subito dopo il ferimento, è salito a bordo della sua Fiat Multipla e, dopo aver tentato di investire il ferito e la moglie accorsa in strada, è fuggito.

Fagone è stato catturato in una casa rurale, in contrada Covoni. I militari, dopo aver fatto irruzione nell’immobile, lo hanno trovato nascosto sotto le coperte in camera da letto, con ancora addosso gli indumenti intrisi di sangue. Fagone è stato portato nel carcere di Caltagirone.