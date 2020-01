Vittoria, rubati oggetti d’oro in chiesa

Share Tweet Whatsapp Email

VITTORIA (RAGUSA) – Furto sacrilego nella chiesa del Purgatorio a Vittoria. I ladri sono entrati nella chiesa di periferia, nel quartiere Celle e hanno rubato la pisside d’oro con le ostie. Si tratta del terzo episodio nell’arco di una settimana.

La prima volta i ladri avevano portato via una pianola e una chitarra, una seconda volta altri oggetti; infine, avevano aperto il tabernacolo, forse con la chiave portata via in precedenza.

Non si esclude che, oltre al valore economico della pisside in oro, i ladri volessero portar via anche le ostie consacrate, forse destinate a riti satanici. La parrocchia del Purgatorio è retta da don Giovanni Medica. Nella città si terrà venerdì prossimo una veglia di adorazione in riparazione.