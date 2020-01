Virus Cina: “Tutti negativi i casi in Italia”

Il ministero della Salute rassicura sulle sospette infezioni, ma in Asia aumentano i morti

ROMA – Sono “tutti negativi” i casi segnalati in Italia di sospette infezioni da coronavirus 2019-nCoV. Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute.

“Le ulteriori verifiche fatte dalle autorità competenti sui casi segnalati si sono tutte rilevate negative”, scrive il ministero. Nel frattempo “prosegue il monitoraggio costante dopo la riunione della task-force di oggi del ministero della Salute sul coronavirus (2019-nCoV)”.

Ma l’epidemia in Cina si sta espandendo sempre più velocemente: solo nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone infette e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, come fa sapere la Commissione nazionale cinese per la Salute nel suo ultimo bollettino.