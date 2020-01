Presidente cinese: ‘Il virus accelera, situazione grave’

Share Tweet Whatsapp Email

PECHINO – Il presidente Xi Jinping, dopo aver cercato di infondere fiducia alla popolazione cinese – “La Cina può vincere questa battaglia” -, ha ammesso che la situazione è “grave” e l’epidemia del coronavirus “accelera”.

Xi ha parlato in una riunione del comitato permanente dei vertici del Politburo. Intanto è salito a 41 il numero delle vittime del coronavirus in Cina; 1.300 i casi accertati, tre pazienti conclamati in Francia.

Hong Kong proclama l’emergenza, accertati quattro casi di contagio in Australia e tre in Malaysia. Oggi, Capodanno lunare, saranno bandite feste e manifestazioni. Tredici città sono state isolate, chiuse la Grande Muraglia e la Città proibita.

Il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone. Stop ai turisti; misure per identificare i casi sospetti su treni, aerei e autobus. A Wuhan un altro ospedale da 1.300 posti, oltre a quello già in fase di costruzione.