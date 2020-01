Ruba gioielli all’aeroporto: denunciato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un 61enne originario di Riposto è stato denunciato per furto aggravato avvenuto all’interno dell’aeroporto “Fontanarossa”. L’uomo, in fila per il controllo di sicurezza che gli avrebbe permesso di imbarcarsi per Roma, avrebbe sottratto una collanina e un crocifisso in oro con pietre incastonate di colore rosso da una delle vaschette “svuotatasche” utilizzate da un passeggero.

Il legittimo proprietario dei preziosi, accortosi dell’ammanco, ha subito avvisato il personale di sicurezza. Attraverso l’esame delle registrazioni del sistema di videosorveglianza, la polizia di frontiera è risalita all’autore del furto che con astuzia aveva messo il cappotto sui gioielli dimenticati nella vaschetta per poi nasconderli in tasca. L’uomo è stato rintracciato mentre si imbarcava sul volo diretto nella Capitale; la refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.