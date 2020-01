Pusher bloccato in via Benanti (FOTO)

CATANIA – Un uomo di 46 anni, Francesco Volpe, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il pusher è stato notato in via Benanti mentre si intratteneva con presunti avventori. Sequestrati 53 dosi di eroina ed un bilancino di precisione. Volpe è stato posto ai domiciliari.