ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri della Compagnia di Acireale hanno arrestato Mario Cantarella, 38 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso in via Dell’Asilo, ad Aci Platani, con una busta di plastica in mano contenente 110 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata.