Soccorsi 3 escursionisti sull’Etna

CATANIA – Nel pomeriggio di ieri, i militari del soccorso alpino della guardia di Finanza di Nicolosi (Ct) sono intervenuti sul versante Sud dell’Etna ed hanno tratto in salvo tre escursionisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni metereologiche.

Partiti dal Rifugio C.A.I. Sapienza, il gruppo di turisti ha risalito le pendici del vulcano fino a quota 2.500 metri quando sono stati sorpresi da una improvvisa bufera di neve che impediva loro di ritrovare il sentiero di discesa verso valle. Rifugiatisi in un casotto per difendersi dal vento e dal freddo, hanno contattato il gestore del rifugio richiedendo aiuto.

Sono stati quindi attivati i militari delle Fiamme Gialle che, con l’ausilio di un pulmino fuoristrada messo a disposizione dalla Funivia dell’Etna hanno raggiunto i malcapitati dopo oltre un’ora a causa delle condizioni meteo e del terreno reso pericoloso. I tre escursionisti, infreddoliti anche per l’inadeguato abbigliamento e spaventati per le inusuali circostanze, erano in buone condizioni fisiche. I turisti, un ucraino e due siracusani, sono stati accompagnati al Rifugio Sapienza per fare ritorno a casa.