Calava la droga dal balcone: arrestato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un giovane di 27 anni, Angelo Pavia, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’attività di controllo del territorio i poliziotti, percorrendo una via del quartiere San Cristoforo, nelle vicinanze di piazza Caduti del Mare, notavano un giovane che rivolto al primo piano dello stabile attendeva un secchio calato con una corda. Insospettiti dallo strano movimento, gli agenti fermavano due persone, uno dei quali era in casa e presumibilmente spacciava dal proprio domicilio.

Sequestrati dieci involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di 15 grammi, una busta contenente sostanza sfusa del medesimo tipo del peso di 16 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché denaro e un taccuino in cui erano annotati i dati riconducili alla vendita della droga.