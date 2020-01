Scontro a Catania: bimbo miracolato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Miracolato. Un bimbo nel passeggino è stato travolto da una macchina a Catania, ma è rimasto incolume. L’incidente si è verificato intorno alle 14.30 all’incrocio tra via Musumeci e via Umberto: due macchine si sono scontrate e una ha deviato verso un muro, colpendo il passeggino col neonato.

Sia il bambino, sia le due donne che erano con lui non hanno subìto conseguenze. E’ andata peggio al guidatore dell’auto, che è rimasto incastrato: ci sono voluti i vigili del fuoco per tirarlo fuori. L’uomo è stato portato in ospedale.