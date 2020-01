Share Tweet Whatsapp Email

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno effettuato controlli in diverse imprese artigiane per verificare obblighi amministrativi e autorizzativi.

Scoperti un 46enne e un 32enne che esercitavano l’attività di lavorazione del ferro in due locali, rispettivamente in via La Marmora e in via Mascagni, pur non avendo provveduto alla prevista iscrizione delle imprese artigiane alla Camera di Commercio.

A carico dei due artigiani è stata elevata una sanzione di circa 1.000 euro, trasmessa anche una segnalazione al sindaco per la chiusura dell’attività commerciale abusiva.