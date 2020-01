Furti e rapine, 25enne finisce in carcere (FOTO)

MISTERBIANCO (CATANIA) – In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catania, i carabinieri hanno arrestato Antonino Raineri, 25 anni. L’uomo dovrà espiare 7 mesi di reclusione per furti e rapine commessi in provincia di Catania tra il 2013 ed il 2016. Raineri è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.