Il sindaco di Siracusa resta in carica

SIRACUSA – Il sindaco di Siracusa Francesco Italia resta in carica. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal primo cittadino in merito alla sentenza del Tar di Catania che ha annullato la sua proclamazione a sindaco per presunte irregolarità in 9 sezioni alle amministrative del 2018.

I giudici del Tribunale amministrativo regionale avevano accolto il ricorso di Ezechia Paolo Reale, avversario di Italia alle elezioni e sfidante al ballottaggio. La decisione sul merito dovrebbe arrivare l’8 aprile quando i giudici del Cga stabiliranno se dar corso alla sentenza del Tar che prevede una mini tornata elettorale nelle 9 sezioni dove sono state riscontrate delle violazioni.

Ma il Cga dovrà valutare anche un altro ricorso di Reale che ha chiesto che si torni a votare in altre 10 sezioni.