Ancora aperto laboratorio con blatte, scatta sequestro al bar di via Dusmet

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Non ha tardato a tornare in attività il laboratorio di pasticceria del bar “Etoile D’or” di via Dusmet che gli agenti della Polizia di Catania avevano sospeso per le pessime condizioni igieniche in cui era stato trovato nel corso di un controllo lo scorso 10 gennaio.

Infatti, nonostante nulla fosse cambiato e l’ingente quantità di sporcizia e di blatte continuasse a infestare i locali del laboratorio, il titolare ha ignorato il provvedimento di sospensione dell’attività.

Ieri mattina la Polizia ha fatto nuovamente “visita” al laboratorio e all’annesso bar, verificando che il provvedimento di sospensione non era stato per nulla preso in considerazione e, cosa ancor più grave, la situazione sanitaria era rimasta invariata. E’ ovviamente scattato l’immediato sequestro del locale e, questa volta, è toccato anche al bar. I poliziotti hanno apposto i sigilli e il titolare è stato denunciato.