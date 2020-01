Un 80enne investe una 16enne e scappa

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno denunciato un 80enne del posto per omissione di soccorso e lesioni personali. L’uomo a bordo dell’auto del figlio aveva imboccato controsenso una strada e con la ruota anteriore del veicolo è passato sopra i piedi di una sedicenne che è caduta a terra.

L’automobilista si è allontanato senza prestare aiuto alla ragazza, ma è stato identificato grazie alla collaborazione di alcuni testimoni. La sedicenne, trasportata nell’ospedale di Bronte in ambulanza, è stata medicata per trauma contusivo a caviglia e piede destro, caviglia e piede sinistro con lesione ossea, lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.