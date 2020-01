Troppo lento in autostrada: multato

Un 56enne italiano fermato dalla polizia in Svizzera: circolava a 70 km orari

Ha fatto notizia anche in Svizzera l’assurda storia accaduta a un 56enne italiano che si è visto sequestrato il veicolo e imposto un divieto di guidare dalla Polizia in Svizzera. Secondo gli operatori della polizia di Zugo il conducente ha attirato l’attenzione di una pattuglia sull’autostrada A4, a causa della guida lenta.

L’uomo, un italiano che non risiede in Svizzera, era sotto gli effetti di farmaci. L’italiano stava guidando verso le 0:30 di martedì da Küssnacht (Sz) verso Rotkreuz (Zg) a una velocità di 70 km/h. All’altezza della diramazione di Blegi non ha reagito ai segnali di una pattuglia della polizia che gli intimava di fermarsi. Il conducente è stato fermato dopo diversi chilometri, alla stazione di servizio di Affoltern (Zh).

Sottoposto al test dell’alito, è risultato sotto l’influsso di farmaci. L’italiano si è rifiutato di sottoporsi al test del sangue e dell’urina ordinato dal Ministero pubblico in un ospedale, precisa la nota. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il suo veicolo e gli hanno imposto un divieto di guidare in Svizzera. Tuttavia nelle autostrade elvetiche vige generalmente il limite di 120 km/h, sulle semiautostrade di 100 km/h, sulle strade principali e secondarie fuori delle località di 80 km/h e all’interno delle località di 50 km/h.

Tuttavia, in situazioni particolari, questa velocità massima può essere ridotta. Può infatti capitare che in alcune tratte la velocità venga limitata a 80 o anche a 60 km/h (a causa di un sovraccarico del traffico, di una cattiva qualità dell’aria o per ragioni di sicurezza). Inoltre, all’interno delle località vi sono zone limitate a 30 km/n o a 20km/h.