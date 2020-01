Santabarbara abusiva per la festa patronale

Share Tweet Whatsapp Email

VIAGRANDE (CATANIA) – Un ingente quantitativo di materiale esplodente non autorizzato, abusivamente detenuto, è stato sequestrato dalla polizia di Catania in seguito ad un controllo in occasione della festa patronale di Viagrande. L’operazione è scattata dopo un appostamento dei poliziotti che ha notato un uomo mentre frugava dentro un grosso sacco di plastica.

Il pirotecnico, seppur autorizzato dal Comune ad introdurre i fuochi per realizzare uno spettacolo, è stato trovato in possesso di 75 chili di prodotti illegali, poiché privi di etichettatura riportante il numero di registrazione ed omologazione CE e la relativa categoria di appartenenza.

L’uomo è stato denunciato per detenzione illegale di artifizi pirotecnici. Il materiale esplodente sequestrato, pari a 12.140 articoli, è stato sottoposto ad immediata distruzione come disposto dal magistrato di turno.