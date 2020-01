Forza porta della scuola e ruba 3 computer

Share Tweet Whatsapp Email

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il quarantenne catanese Alessandro Nicosia per furto di attrezzature informatiche nell’istituto comprensivo di Misterbianco “Aristide Gabelli” in via Gramsci.

Il quarantenne ha forzato un portone della scuola dirigendosi direttamente nel laboratorio informatico, ma non aveva fatto i conti con il sofisticato sistema d’allarme della scuola che ha attivato la chiamata ai carabinieri.

Nel frattempo il ladro, che si era già impadronito di tre computer portatili e di un lettore dvd, è scappato a bordo della sua Fiat Punto posteggiata davanti alla scuola ma i militari, con una manovra, sono riusciti a bloccare l’auto in fuga ammanettando il ladro.

La refurtiva è stata riconsegnata alla responsabile dell’istituto scolastico, mentre Nicosia è stato posto agli arresti domiciliari.