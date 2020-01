Deposito di auto rubate a Paternò

Alcuni veicoli erano perfettamente integri, probabilmente in attesa del “cavallo di ritorno”

CATANIA – I carabinieri di Paternò hanno rinvenuto un deposito di autoveicoli rubati nella zona di campagna conosciuta come “Bae di sotto”.

I militari, all’interno di un capannone abbandonato, hanno trovato ben 9 autovetture rubate e, in particolare, ritengono d’essere riusciti ad individuare un deposito di stoccaggio delle auto in attesa del cosiddetto “cavallo di ritorno”, ovvero la pratica estorsiva messa in atto dai malviventi che costringe le vittime dei furti a pagare una somma di denaro a fronte della restituzione della propria autovettura.

Tale circostanza viene suffragata dalla presenza di autovetture ancora perfettamente integre e altre in corso di smontaggio dei componenti meccanici per le quali, evidentemente, i topi d’auto non erano riusciti a perfezionare l’estorsione. Le autovetture rinvenute sono state rubate nel territorio di Catania, Caltagirone, Ramacca e Modica (Rg) e nella fattispecie si tratta di tre Fiat 500, una Fiat Panda, due Alfa Romeo Giulietta, un Alfa Romeo Vito, una Ford KA ed una Fiat Punto e, quindi restituite ai legittimi proprietari.