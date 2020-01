Muore avvocato in ospedale, Procura di Catania apre inchiesta per ritardi

Share Tweet Whatsapp Email

MODICA – La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per la morte dell’avvocato Carmelo Scarso, ex presidente del Consiglio comunale di Modica, dopo la lettera-denuncia fatta dalla figlia Alessia, la regista del film ‘Italo’, nella quale sottolineava i ritardi della sanità pubblica siciliana.

Le ipotesi di reato sono rifiuto di atti d’ufficio e omicidio colposo. “Con la mia famiglia rimaniamo a disposizione della magistratura – dice Alessia Scarso in un post su Facebook – come lo siamo stati della politica, per fare luce su una vicenda che ha rivelato criticità importanti. Esistono tantissimi casi di persone vittime di questo momento di crisi della sanità pubblica, persone che però non scrivono lettere a nessuno per raccontare ciò che gli succede”.