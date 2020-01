Pugno in faccia al controllore del tram

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Ancora un’aggressione sul tram a Palermo: un giovane di 30 anni ha colpito ieri al volto un controllore dell’Amat sulla linea 1, nella zona dello Sperone. Il controllore ha chiesto il biglietto al passeggero che per tutta risposta gli ha sferrato un colpo al volto.

Sono intervenute le volanti della polizia e un’ambulanza del 118 che ha portato il ferito al pronto soccorso del Civico. Per lui cinque giorni di prognosi in attesa di sottoporsi a una visita oculistica per verificare le condizioni prima di tornare a lavoro.