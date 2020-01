Il profumo di vagina va a ruba

Gwyneth Paltrow lancia sul mercato la candela che odora come le sue parti intime: ed è subito sold out

CATANIA – Gwyneth Paltrow lancia sul mercato “l’odore della sua vagina”. Si tratta di una candela per ambienti che miscela geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro alla rosa damascena e ai semi di ambretta che ha provocatoriamente chiamato “This smells like my vagina”. L’idea del nome nasce da uno scherzo, una battuta tra il profumiere Douglas Little e l’attrice californiana.

I due stavano lavorando a un nuovo profumo, ma durante le prove la Paltrow ha esclamato imprudentemente: “Uhh… questa puzza di vagina”. La candela è stata venduta al prezzo di 75 dollari ed è andata esaurita in 24 ore. Il profumo viene descritto come “divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato”.

Sui social, in particolare su Twitter, è montata la polemica per la provocazione hard Gwyneth Paltrow . “La volgarità di questa candela è degna di un sexy shop e di una pornostar”, scrivono gli utenti che hanno criticato l’idea di affiancare il profumo emesso dalla candela al presunto odore della sua vagina.