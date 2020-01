Colpi di pistola all’alba in piazza del Popolo: indagini in corso

VITTORIA (RAGUSA) – Due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta all’alba in piazza del Popolo, a Vittoria, nel Ragusano. Trasportati in ospedale, i due feriti sono stati già dimessi. Sulla vicenda indaga la polizia.