Retata antidroga nel Palermitano: 4 arresti

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato quattro persone, accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione e spaccio di droga. Trovate due serre indoor di marijuana a Giacalone, nel comune di Monreale (Pa). Nell’operazione sono state sequestrate 146 piante di marijuana, di un metro e mezzo circa di altezza e 189 germogli della medesima specie, alti circa trenta centimetri. I carabinieri hanno arrestato due palermitani: G.B., 31 anni e F.L., 37 anni.

La seconda serra è stata trovata a Palermo nel quartiere Altarello di Baida nell’abitazione di G.P., palermitano di 44 anni. Qui sono state trovate 58 piante di marijuana. In entrambi i casi l’alimentazione elettrica era allacciata abusivamente alla rete pubblica.

Infine, nel quartiere Ballarò i militari hanno arrestato in via Nunzio Nasi E.L., palermitano di 23 anni, con 27 dosi di crack. Tutti gli arrestati si trovano ai domiciliari in attesa di convalida.