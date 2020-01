Gestiva due case a luci rosse in via Lincoln, denunciato 29enne

PALERMO – I carabinieri hanno denunciato un palermitano di 29 anni, W.R.S.R., accusato di favoreggiamento della prostituzione. L’uomo gestiva alcune case e all’insaputa dei proprietari ne ha affittate due, in via Lincoln, a tre donne che si prostituivano. I due appartamenti sono stati sequestrati. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni dei vicini che avevano notato un continuo via vai di uomini nelle due abitazioni.